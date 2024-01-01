История обменного курса мальдивская руфия–вьетнамские донги

Обменный курс мальдивская руфия/вьетнамские донги сейчас составляет 1 666,340, отражая изменение в размере -0.089% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.166% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1 670,230, и минимумом, равным 1 664,310, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.276% уменьшение стоимости.