История обменного курса мальдивская руфия–узбекские сомы

Обменный курс мальдивская руфия/узбекские сомы сейчас составляет 829,357, отражая изменение в размере 0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.077% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 830,524, и минимумом, равным 827,263, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.250% уменьшение стоимости.