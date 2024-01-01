История обменного курса мальдивская руфия–уругвайские песо

Обменный курс мальдивская руфия/уругвайские песо сейчас составляет 2,655, отражая изменение в размере 0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.827% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/уругвайские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,661, и минимумом, равным 2,629, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.348% увеличение стоимости.