马尔代夫卢菲亚 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至乌拉圭比索 的汇率目前为 2.630，较昨日变动 -1.726%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.610%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至乌拉圭比索 的汇率在 08-08-2024 的最高点 2.677 和 08-08-2024 的最低点 2.611 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -1.321%。