История обменного курса мальдивская руфия–угандийские шиллинги

Обменный курс мальдивская руфия/угандийские шиллинги сейчас составляет 243,052, отражая изменение в размере -0.079% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.042% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 243,329, и минимумом, равным 242,718, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.150% уменьшение стоимости.