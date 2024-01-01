1 тысяча мальдивских руфий в доллары Тринидада и Тобаго

Сконвертируйте MVR в TTD по реальному обменному курсу

1 000 mvr
445,58 ttd

MVR1,000 MVR = TT$0,4456 TTD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в TTDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,44570,4483
Низкий0,43630,4363
В среднем0,44310,4424
Изменить1.49%0.63%
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Соотношение 1 MVR к TTD

За последние 30 дней максимальный курс MVR к TTD составил 0,4457, а минимальный — 0,4363. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4431. Изменение курса MVR к TTD в процентном соотношении составило 1.49.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к TTD составил 0,4483, а минимальный — 0,4363. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4424. Изменение курса MVR к TTD в процентном соотношении составило 0.63.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в доллары Тринидада и Тобаго

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и TTD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в TTD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Доллар Тринидада и Тобаго
1 MVR0,44558 TTD
5 MVR2,22789 TTD
10 MVR4,45578 TTD
20 MVR8,91156 TTD
50 MVR22,27890 TTD
100 MVR44,55780 TTD
250 MVR111,39450 TTD
500 MVR222,78900 TTD
1000 MVR445,57800 TTD
2000 MVR891,15600 TTD
5000 MVR2 227,89000 TTD
10000 MVR4 455,78000 TTD
Обменные курсы Доллар Тринидада и Тобаго / Мальдивская руфия
1 TTD2,24428 MVR
5 TTD11,22140 MVR
10 TTD22,44280 MVR
20 TTD44,88560 MVR
50 TTD112,21400 MVR
100 TTD224,42800 MVR
250 TTD561,07000 MVR
500 TTD1 122,14000 MVR
1000 TTD2 244,28000 MVR
2000 TTD4 488,56000 MVR
5000 TTD11 221,40000 MVR
10000 TTD22 442,80000 MVR