История обменного курса мальдивская руфия–турецкие лиры

Обменный курс мальдивская руфия/турецкие лиры сейчас составляет 2,173, отражая изменение в размере -0.290% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.133% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/турецкие лиры колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,180, и минимумом, равным 2,168, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.148% увеличение стоимости.