马尔代夫卢菲亚 至土耳其里拉 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至土耳其里拉 的汇率目前为 2.176，较昨日变动 -1.480%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.016%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至土耳其里拉 的汇率在 08-08-2024 的最高点 2.209 和 02-08-2024 的最低点 2.153 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.345%。