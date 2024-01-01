История обменного курса мальдивская руфия–перуанские новые соли

Обменный курс мальдивская руфия/перуанские новые соли сейчас составляет 0,246, отражая изменение в размере 0.180% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.597% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,247, и минимумом, равным 0,244, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.317% уменьшение стоимости.