История обменного курса мальдивская руфия–никарагуанские кордобы

Обменный курс мальдивская руфия/никарагуанские кордобы сейчас составляет 2,423, отражая изменение в размере -0.152% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.115% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,430, и минимумом, равным 2,419, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.439% увеличение стоимости.