马尔代夫卢菲亚 至尼加拉瓜科多巴 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至尼加拉瓜科多巴 的汇率目前为 2.390，较昨日变动 -0.920%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.102%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至尼加拉瓜科多巴 的汇率在 08-08-2024 的最高点 2.427 和 08-08-2024 的最低点 2.388 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.332%。