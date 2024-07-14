История обменного курса мальдивская руфия–нигерийские найры

Обменный курс мальдивская руфия/нигерийские найры сейчас составляет 106,429, отражая изменение в размере -0.387% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.389% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 108,868, и минимумом, равным 102,119, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.711% уменьшение стоимости.