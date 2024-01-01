История обменного курса мальдивская руфия–мозамбикские метикалы

Обменный курс мальдивская руфия/мозамбикские метикалы сейчас составляет 4,198, отражая изменение в размере 0.305% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.348% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 4,201, и минимумом, равным 4,179, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.373% увеличение стоимости.