История обменного курса мальдивская руфия–малайзийские ринггиты

Обменный курс мальдивская руфия/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,308, отражая изменение в размере 0.089% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.443% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,309, и минимумом, равным 0,307, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.177% увеличение стоимости.