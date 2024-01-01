История обменного курса малазийский ринггит–мальдивские руфии

Обменный курс малазийский ринггит/мальдивские руфии сейчас составляет 3,246, отражая изменение в размере 0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.441% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 3,262, и минимумом, равным 3,241, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.176% уменьшение стоимости.