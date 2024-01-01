История обменного курса мальдивская руфия–мавританские угии

Обменный курс мальдивская руфия/мавританские угии сейчас составляет 2,603, отражая изменение в размере -0.025% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.182% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/мавританские угии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,607, и минимумом, равным 2,598, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.197% увеличение стоимости.