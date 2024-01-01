История обменного курса мальдивская руфия–монгольские тугрики

Обменный курс мальдивская руфия/монгольские тугрики сейчас составляет 222,381, отражая изменение в размере 0.015% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.101% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 223,225, и минимумом, равным 221,959, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.385% увеличение стоимости.