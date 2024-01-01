История обменного курса мальдивская руфия–молдавские леи

Обменный курс мальдивская руфия/молдавские леи сейчас составляет 1,159, отражая изменение в размере -0.458% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.256% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/молдавские леи колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,166, и минимумом, равным 1,158, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.561% увеличение стоимости.