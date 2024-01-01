История обменного курса мальдивская руфия–японские иены

Обменный курс мальдивская руфия/японские иены сейчас составляет 10,358, отражая изменение в размере -0.269% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.119% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/японские иены колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 10,434, и минимумом, равным 10,246, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.561% уменьшение стоимости.