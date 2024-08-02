马尔代夫卢菲亚 至日元 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至日元 的汇率目前为 9.555，较昨日变动 -0.508%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.583%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至日元 的汇率在 02-08-2024 的最高点 9.801 和 05-08-2024 的最低点 9.326 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.455%。