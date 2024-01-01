История обменного курса мальдивская руфия–индийские рупии

Обменный курс мальдивская руфия/индийские рупии сейчас составляет 5,507, отражая изменение в размере 0.056% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.423% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/индийские рупии колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 5,511, и минимумом, равным 5,484, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.142% увеличение стоимости.