История обменного курса мальдивская руфия–гондурасские лемпиры

Обменный курс мальдивская руфия/гондурасские лемпиры сейчас составляет 1,630, отражая изменение в размере -0.137% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.215% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,633, и минимумом, равным 1,626, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.112% увеличение стоимости.