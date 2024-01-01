История обменного курса мальдивская руфия–гайанские доллары

Обменный курс мальдивская руфия/гайанские доллары сейчас составляет 13,721, отражая изменение в размере 0.030% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.164% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/гайанские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 13,731, и минимумом, равным 13,690, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.148% увеличение стоимости.