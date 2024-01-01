История обменного курса мальдивская руфия–гватемальские кетсали

Обменный курс мальдивская руфия/гватемальские кетсали сейчас составляет 0,510, отражая изменение в размере -0.071% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.146% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,511, и минимумом, равным 0,509, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.215% увеличение стоимости.