История обменного курса мальдивская руфия–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс мальдивская руфия/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 6,685, отражая изменение в размере -0.020% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.234% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 6,692, и минимумом, равным 6,649, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.198% увеличение стоимости.