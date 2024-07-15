История обменного курса мальдивская руфия–коста-риканские колоны

Обменный курс мальдивская руфия/коста-риканские колоны сейчас составляет 34,867, отражая изменение в размере 1.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.803% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 34,907, и минимумом, равным 34,254, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.900% уменьшение стоимости.