История обменного курса мальдивская руфия–швейцарские франки

Обменный курс мальдивская руфия/швейцарские франки сейчас составляет 0,058, отражая изменение в размере -0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.446% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/швейцарские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,059, и минимумом, равным 0,058, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.488% уменьшение стоимости.