швейцарский франк мальдивские руфии История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса швейцарский франк мальдивские руфии. Это сводная страница швейцарский франк (CHF) мальдивские руфии (MVR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CHF и MVR за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.
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График изменения обменного курса CHF к MVR
1 CHF = 17,60680 MVR
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История обменного курса швейцарский франк–мальдивские руфии
Обменный курс швейцарских франка/мальдивские руфии сейчас составляет 17,607, отражая изменение в размере 0.960% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.839% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 17,889, и минимумом, равным 17,355, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.487%.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в мальдивские руфии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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