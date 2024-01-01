История обменного курса швейцарский франк–мальдивские руфии

Обменный курс швейцарских франка/мальдивские руфии сейчас составляет 17,607, отражая изменение в размере 0.960% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.839% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 17,889, и минимумом, равным 17,355, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.487%.