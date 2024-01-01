瑞士法郎兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為17.202，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.594%。

在過去一星期，瑞士法郎兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在25-07-2024高見17.535，並在23-07-2024低見17.038。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-1.287%。