История обменного курса мальдивская руфия–канадские доллары

Обменный курс мальдивская руфия/канадские доллары сейчас составляет 0,090, отражая изменение в размере 0.106% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.855% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/канадские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,090, и минимумом, равным 0,090, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.168% увеличение стоимости.