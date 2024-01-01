5 000 маврикийских рупий в вату Вануату

Сконвертируйте MUR в VUV по реальному обменному курсу

5 000 mur
12 821 vuv

₨1,000 MUR = VT2,564 VUV

Среднерыночный курс в 17:43
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MUR в VUVПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,58352,6308
Низкий2,43852,4385
В среднем2,51562,5559
Изменить2.06%-1.32%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MUR к VUV

За последние 30 дней максимальный курс MUR к VUV составил 2,5835, а минимальный — 2,4385. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,5156. Изменение курса MUR к VUV в процентном соотношении составило 2.06.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к VUV составил 2,6308, а минимальный — 2,4385. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,5559. Изменение курса MUR к VUV в процентном соотношении составило -1.32.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в вату Вануату

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и VUV из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в VUV, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Вануату вату
1 MUR2,56414 VUV
5 MUR12,82070 VUV
10 MUR25,64140 VUV
20 MUR51,28280 VUV
50 MUR128,20700 VUV
100 MUR256,41400 VUV
250 MUR641,03500 VUV
500 MUR1 282,07000 VUV
1000 MUR2 564,14000 VUV
2000 MUR5 128,28000 VUV
5000 MUR12 820,70000 VUV
10000 MUR25 641,40000 VUV
Обменные курсы Вануату вату / Маврикийская рупия
1 VUV0,38999 MUR
5 VUV1,94997 MUR
10 VUV3,89994 MUR
20 VUV7,79988 MUR
50 VUV19,49970 MUR
100 VUV38,99940 MUR
250 VUV97,49850 MUR
500 VUV194,99700 MUR
1000 VUV389,99400 MUR
2000 VUV779,98800 MUR
5000 VUV1 949,97000 MUR
10000 VUV3 899,94000 MUR