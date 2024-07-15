История обменного курса маврикийская рупия–вату Вануату

Обменный курс маврикийская рупия/вату Вануату сейчас составляет 2,564, отражая изменение в размере -0.582% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.708% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/вату Вануату колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,584, и минимумом, равным 2,441, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.