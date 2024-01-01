5 маврикийских рупий в тайские баты

Сконвертируйте MUR в THB по реальному обменному курсу

5 mur
3,89 thb

₨1,000 MUR = ฿0,7784 THB

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,78570,7996
Низкий0,73700,7370
В среднем0,76430,7765
Изменить1.41%0.04%
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Соотношение 1 MUR к THB

За последние 30 дней максимальный курс MUR к THB составил 0,7857, а минимальный — 0,7370. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7643. Изменение курса MUR к THB в процентном соотношении составило 1.41.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к THB составил 0,7996, а минимальный — 0,7370. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7765. Изменение курса MUR к THB в процентном соотношении составило 0.04.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Тайский бат
1 MUR0,77836 THB
5 MUR3,89180 THB
10 MUR7,78360 THB
20 MUR15,56720 THB
50 MUR38,91800 THB
100 MUR77,83600 THB
250 MUR194,59000 THB
500 MUR389,18000 THB
1000 MUR778,36000 THB
2000 MUR1 556,72000 THB
5000 MUR3 891,80000 THB
10000 MUR7 783,60000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Маврикийская рупия
1 THB1,28475 MUR
5 THB6,42375 MUR
10 THB12,84750 MUR
20 THB25,69500 MUR
50 THB64,23750 MUR
100 THB128,47500 MUR
250 THB321,18750 MUR
500 THB642,37500 MUR
1000 THB1 284,75000 MUR
2000 THB2 569,50000 MUR
5000 THB6 423,75000 MUR
10000 THB12 847,50000 MUR