История обменного курса маврикийская рупия–мозамбикские метикалы

Обменный курс маврикийская рупия/мозамбикские метикалы сейчас составляет 1,366, отражая изменение в размере 0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.957% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,367, и минимумом, равным 1,301, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.