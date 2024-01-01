История обменного курса мозамбикский метикал–маврикийские рупии

Обменный курс мозамбикский метикал/маврикийские рупии сейчас составляет 0,732, отражая изменение в размере 0.018% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.723% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,769, и минимумом, равным 0,732, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.799% уменьшение стоимости.