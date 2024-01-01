莫桑比克梅蒂卡尔 至毛里求斯卢比 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至毛里求斯卢比 的汇率目前为 0.727，较昨日变动 0.136%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.591%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至毛里求斯卢比 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.732 和 06-08-2024 的最低点 0.726 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.577%。