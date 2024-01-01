История обменного курса маврикийская рупия–македонские денары

Обменный курс маврикийская рупия/македонские денары сейчас составляет 1,210, отражая изменение в размере -0.060% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.913% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/македонские денары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,213, и минимумом, равным 1,153, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.