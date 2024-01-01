1 тысяча маврикийских рупий в гватемальские кетсали
Сконвертируйте MUR в GTQ по реальному обменному курсу
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|1 MUR в GTQ
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1666
|0,1693
|Низкий
|0,1578
|0,1578
|В среднем
|0,1626
|0,1646
|Изменить
|2.36%
|1.20%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к GTQ
За последние 30 дней максимальный курс MUR к GTQ составил 0,1666, а минимальный — 0,1578. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1626. Изменение курса MUR к GTQ в процентном соотношении составило 2.36.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к GTQ составил 0,1693, а минимальный — 0,1578. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1646. Изменение курса MUR к GTQ в процентном соотношении составило 1.20.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в гватемальские кетсали
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Маврикийская рупия
|1 GTQ
|6,02239 MUR
|5 GTQ
|30,11195 MUR
|10 GTQ
|60,22390 MUR
|20 GTQ
|120,44780 MUR
|50 GTQ
|301,11950 MUR
|100 GTQ
|602,23900 MUR
|250 GTQ
|1 505,59750 MUR
|500 GTQ
|3 011,19500 MUR
|1000 GTQ
|6 022,39000 MUR
|2000 GTQ
|12 044,78000 MUR
|5000 GTQ
|30 111,95000 MUR
|10000 GTQ
|60 223,90000 MUR