10 маврикийских рупий в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте MUR в GBP по реальному обменному курсу

10 mur
0,17 gbp

₨1,000 MUR = £0,01657 GBP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01690,0172
Низкий0,01570,0157
В среднем0,01640,0167
Изменить0.40%-2.75%
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Соотношение 1 MUR к GBP

За последние 30 дней максимальный курс MUR к GBP составил 0,0169, а минимальный — 0,0157. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0164. Изменение курса MUR к GBP в процентном соотношении составило 0.40.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к GBP составил 0,0172, а минимальный — 0,0157. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0167. Изменение курса MUR к GBP в процентном соотношении составило -2.75.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Британский фунт стерлингов
1 MUR0,01657 GBP
5 MUR0,08286 GBP
10 MUR0,16573 GBP
20 MUR0,33145 GBP
50 MUR0,82863 GBP
100 MUR1,65725 GBP
250 MUR4,14313 GBP
500 MUR8,28625 GBP
1000 MUR16,57250 GBP
2000 MUR33,14500 GBP
5000 MUR82,86250 GBP
10000 MUR165,72500 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Маврикийская рупия
1 GBP60,34100 MUR
5 GBP301,70500 MUR
10 GBP603,41000 MUR
20 GBP1 206,82000 MUR
50 GBP3 017,05000 MUR
100 GBP6 034,10000 MUR
250 GBP15 085,25000 MUR
500 GBP30 170,50000 MUR
1000 GBP60 341,00000 MUR
2000 GBP120 682,00000 MUR
5000 GBP301 705,00000 MUR
10000 GBP603 410,00000 MUR