История обменного курса маврикийская рупия–эфиопские быры

Обменный курс маврикийская рупия/эфиопские быры сейчас составляет 1,235, отражая изменение в размере -0.314% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.819% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/эфиопские быры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,240, и минимумом, равным 1,178, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.