毛里求斯卢比 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 2.179，较昨日变动 1.706%。过去一周，毛里求斯卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 31.332%。

过去一周，毛里求斯卢比 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 08-08-2024 的最高点 2.183 和 05-08-2024 的最低点 1.243 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 38.249%。