1 маврикийская рупия в барбадосские доллары

Сконвертируйте MUR в BBD по реальному обменному курсу

1 mur
0,04 bbd

₨1,000 MUR = Bds$0,04280 BBD

Среднерыночный курс в 19:59
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1 MUR в BBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04290,0436
Низкий0,04070,0407
В среднем0,04190,0424
Изменить2.41%1.47%
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Соотношение 1 MUR к BBD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к BBD составил 0,0429, а минимальный — 0,0407. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0419. Изменение курса MUR к BBD в процентном соотношении составило 2.41.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к BBD составил 0,0436, а минимальный — 0,0407. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0424. Изменение курса MUR к BBD в процентном соотношении составило 1.47.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в барбадосские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и BBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в BBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Барбадосский доллар
1 MUR0,04280 BBD
5 MUR0,21401 BBD
10 MUR0,42802 BBD
20 MUR0,85603 BBD
50 MUR2,14009 BBD
100 MUR4,28017 BBD
250 MUR10,70043 BBD
500 MUR21,40085 BBD
1000 MUR42,80170 BBD
2000 MUR85,60340 BBD
5000 MUR214,00850 BBD
10000 MUR428,01700 BBD
Обменные курсы Барбадосский доллар / Маврикийская рупия
1 BBD23,36360 MUR
5 BBD116,81800 MUR
10 BBD233,63600 MUR
20 BBD467,27200 MUR
50 BBD1 168,18000 MUR
100 BBD2 336,36000 MUR
250 BBD5 840,90000 MUR
500 BBD11 681,80000 MUR
1000 BBD23 363,60000 MUR
2000 BBD46 727,20000 MUR
5000 BBD116 818,00000 MUR
10000 BBD233 636,00000 MUR