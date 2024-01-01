1 марокканский дирхам в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте MAD в AED по реальному обменному курсу

1 mad
0.36 aed

1.00000 MAD = 0.36439 AED

Среднерыночный курс в 22:09
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Популярные валюты

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1610.6470.797830.930951.35391.542611.347319.0789
1 XOF0.0016376110.001306530.001524490.002217160.00252620.002206350.0312437
1 GBP1.2534765.38511.166771.696981.933511.6887123.9135
1 EUR1.0742655.9570.8570711.454361.657081.4472720.4946

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Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для марокканский дирхам

MAD в USD

MAD в XOF

MAD в GBP

MAD в EUR

MAD в CAD

MAD в AUD

MAD в SGD

MAD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Марокканский дирхам / Дирхам ОАЭ
1 MAD0.36439 AED
5 MAD1.82195 AED
10 MAD3.64391 AED
20 MAD7.28782 AED
50 MAD18.21955 AED
100 MAD36.43910 AED
250 MAD91.09775 AED
500 MAD182.19550 AED
1000 MAD364.39100 AED
2000 MAD728.78200 AED
5000 MAD1821.95500 AED
10000 MAD3643.91000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Марокканский дирхам
1 AED2.74431 MAD
5 AED13.72155 MAD
10 AED27.44310 MAD
20 AED54.88620 MAD
50 AED137.21550 MAD
100 AED274.43100 MAD
250 AED686.07750 MAD
500 AED1372.15500 MAD
1000 AED2744.31000 MAD
2000 AED5488.62000 MAD
5000 AED13721.55000 MAD
10000 AED27443.10000 MAD