5 000 дирхамов ОАЭ в марокканские дирхамы

Сконвертируйте AED в MAD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = د.م.2,697 MAD

Среднерыночный курс в 20:27
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График изменения обменного курса AED к MAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MAD
1 AED в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,70302,7030
Низкий2,66512,6236
В среднем2,68462,6623
Изменение0.81%0.81%
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Соотношение 1 AED к MAD

За последние 30 дней максимальный курс AED к MAD составил 2,7030, а минимальный — 2,6651. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6846. Изменение курса AED к MAD в процентном соотношении составило 0.81.

За последние 90 дней максимальный курс AED к MAD составил 2,7030, а минимальный — 2,6236. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6623. Изменение курса AED к MAD в процентном соотношении составило 0.81.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Марокканский дирхам
1 AED2,69694 MAD
5 AED13,48470 MAD
10 AED26,96940 MAD
20 AED53,93880 MAD
50 AED134,84700 MAD
100 AED269,69400 MAD
250 AED674,23500 MAD
500 AED1 348,47000 MAD
1000 AED2 696,94000 MAD
2000 AED5 393,88000 MAD
5000 AED13 484,70000 MAD
10000 AED26 969,40000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Дирхам ОАЭ
1 MAD0,37079 AED
5 MAD1,85396 AED
10 MAD3,70791 AED
20 MAD7,41582 AED
50 MAD18,53955 AED
100 MAD37,07910 AED
250 MAD92,69775 AED
500 MAD185,39550 AED
1000 MAD370,79100 AED
2000 MAD741,58200 AED
5000 MAD1 853,95500 AED
10000 MAD3 707,91000 AED