История обменного курса камбоджийский риель–парагвайские гуарани

Обменный курс камбоджийских риеля/парагвайские гуарани сейчас составляет 1,925, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.025% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,930, и минимумом, равным 1,914, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.547%.