柬埔寨瑞爾兌巴拉圭瓜拉尼匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌巴拉圭瓜拉尼的匯率目前為1.843，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.053%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌巴拉圭瓜拉尼的匯率波動，在25-07-2024高見1.847，並在22-07-2024低見1.839。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.160%。