История обменного курса камбоджийский риель–никарагуанские кордобы

Обменный курс камбоджийских риеля/никарагуанские кордобы сейчас составляет 0,009, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.205% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,009, и минимумом, равным 0,009, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.175%.