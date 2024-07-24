柬埔寨瑞爾兌尼加拉瓜科多巴匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌尼加拉瓜科多巴的匯率目前為0.009，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.055%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌尼加拉瓜科多巴的匯率波動，在25-07-2024高見0.009，並在24-07-2024低見0.009。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.348%。