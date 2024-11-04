История обменного курса камбоджийский риель–кенийские шиллинги

Обменный курс камбоджийских риеля/кенийские шиллинги сейчас составляет 0,032, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.165% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,032, и минимумом, равным 0,032, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.235%.