История обменного курса кенийский шиллинг–камбоджийские риели

Обменный курс кенийских шиллинга/камбоджийские риели сейчас составляет 31,489, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.165% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 31,573, и минимумом, равным 31,463, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.234%.